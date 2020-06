Mais duas UBS referências para síndromes respiratórias atendem no final de semana em Parintins

A Prefeitura de Parintins iniciou na semana passada o atendimento em mais duas unidades básicas de saúde referência para síndromes respiratórias também aos finais de semana. A UBS fluvial Lígia Loyola já atuava sete dias por semana. Agora também estão com mesma carga de trabalho as UBS Mãe Palmira no Paulo Correy e Dr Toda na Francesa.

“A decisão em ampliar os atendimentos das outras duas UBS referências para síndromes respiratórias é uma forma de descentralizar as ações que estavam focadas apenas na UBS Fluvial e dar mais qualidade. O prefeito Bi Garcia tem mais uma vez ampliado o leque de opções ao povo de Parintins nesse momento de pandemia”, reportou o secretário de Saúde de Parintins, Clerton Florêncio.

No primeiro final de semana de atendimentos a UBS Mãe Palmira recebeu 41 pacientes; Dr Toda 45 e UBS fluvial 104 pessoas com algum tipo de síndrome respiratória. Em caso de necessidade, a UBS já encaminha o paciente para o hospital Jofre Cohen. Todas as unidades básicas de saúde de Parintins atuam com equipe completa de profissionais de Saúde.

Outra UBS que atua 7 dias por semana, 24 horas por dia, direcionada aos atendimentos gerais é a UBS Dom Arcângelo Cerqua, no Bumbódromo.

SECOM