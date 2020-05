Mais escolas e água para a zona rural de Parintins

Os trabalhos voltam com todos os cuidados de segurança e saúde, utilizando recursos que já estavam alocados para cada projeto.

A Prefeitura de Parintins dá continuidade às obras na zona rural do município. Essa semana, escolas serão concluídas e avança as construções de instalações do programa Água no Jirau em diversas comunidades do rio Jará. O programa leva água potável à casa ribeirinhos.

O prefeito Bi Garcia reforça que o programa Água no Jirau, nesta fase, avança na região do Jará, nas comunidades Santo Expedito (Igarapé Açú), Santa Terezinha do Caburi, Marajá, Divino Espírito Santo, São Tomé do Mocambo e São Paulo do Zé Açu.

De acordo com o prefeito, nos próximos dias os moradores do São Tomé, no rio Uaicurapá, também receberão as estruturas de alvenaria para caixas d’água. Uma equipe da construtora já esteve na comunidade para verificar o espaço onde será erguida a estrutura.

Além disso, de acordo com o secretário da Semosp, Lázaro Ferreira, a prefeitura realiza a construção e reforma de diversos educandários no interior do município. Um trabalho de resgate que iniciou com então secretário da Semosp, vereador Mateus Assayag. “Nós vamos sentar com o prefeito Bi Garcia e montar uma programação de inauguração dessas escolas todas. A escola do Canarinho é uma escola que é exemplo de resgate das obras perdidas que foram feitas nessa gestão do prefeito Bi”, concluiu Lázaro.

Segundo ele, a escola localizada na comunidade de Nossa Senhora da Saúde – Canarinho, no rio Jará, está 99% concluída. Outra conquista é o Programa Água no Jirau que vai chegar no Canarinho. “Nós estamos muito gratos com o trabalho do prefeito. É muito importante para nossos filhos e netos. Nós nãos tínhamos uma escola dessa. Então, pra mim, estou muito satisfeito, porque é daí que vai sair nosso futuro pela comunidade”, comemora o presidente do Canarinho, José Maria Nascimento.

SECOM