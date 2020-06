Mais três comunidades da zona rural de Parintins são beneficiadas com escolas padrão

Numa ação conjunta entre a Prefeitura de Parintins e o Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE), três escolas foram inauguradas nesta segunda-feira, 29 de junho, nas comunidades de Nossa Senhora da Saúde do Canarinho, Santo André (região do rio Uaicurapá) e Igarapé Açu (região do rio Mamuru).

Os três educandários fazem parte do programa municipal de qualificação da educação básica na zona rural. Anteriormente, nove escolas, com uma e duas salas de aula, foram entregues pela administração. Todas os educandários foram construídos por meio de convênio entre Município e Governo Federal.

As escolas entregues nesta segunda-feira, de acordo com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, são frutos de uma conquista de sua segunda gestão na Prefeitura. “Nós conquistamos, em 2012, 51 escolas para a zona rural. Lamentavelmente, não houve continuidade. O município perdeu 31 escolas. O que nós conseguimos recuperar, mesmo com desvio de recursos, a Prefeitura depositou as diferenças, negociou com o FNDE e hoje é um dia histórico para todos nós com a inauguração dessas três escolas”, enalteceu.

Morador da comunidade do Canarinho, o senhor José Maria de Abreu, de 55 anos, elenca as dificuldades enfrentadas pelos alunos que estudavam em uma estrutura improvisada na agrovila. “Antes era muito dificultoso. Os alunos não tinham o aconchego. Era um sofrimento, tanto dos alunos quanto dos professores, procurando algum local para se esconder da chuva, porque pingava água. Hoje está sendo inaugurado aquele sonho que a gente esperava por muito tempo”, comentou.

Com a inauguração das escolas, as comunidades do Canarinho, Santo André e Igarapé Açu vão receber novos investimentos da Prefeitura de Parintins. Dentre eles estão a instalação de lâmpadas de LED nos quadros comunitários e implantação do programa Água no Jirau.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro