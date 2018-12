Mais uma Árvore de Natal é entregue pelo artista Juarez Lima e equipe

Tweet no Twitter

São 09 anos que a equipe de Parintins e Manaus, comandada pelo artista plástico e cenógrafo Juarez Lima, fazem a Árvore de Natal da Ponta Negra.

Obra esta que vem se destacando a cada ano, e que em 2018 vem trazendo, pelo segundo ano consecutivo, o tema “Natal do Abraço”. Tema que vem despertar o sentimento natalino nas pessoas; de solidariedade, amor, paz e esperança, porque a arte emancipa a quem aprecia, encanta e conquista.

A Árvore da Ponta Negra tem 30 metros de altura, 14m de base, vem adornada de bolas coloridas, festões, piscas-piscas e mangueiras de led, reluzente, tecidos, trazendo o Anjo Anunciador. Juntamente com os personagens natalinos, formando cenário harmonioso do “Natal do Abraço”.

“Esta é uma obra de Deus e, por isso, agradecemos primeiramente a Ele. Em seguida, agradecer ao Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e a primeira Dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro. Agradecer toda a equipe da prefeitura, em nome da Monica Santaella e Thais Alvares, a secretária da Semppe, Kuka Chaves, ao diretor da Seminf, Kelton Silva e ao diretor da Manausluz, Sergio Melo de Almeida. Agradecer a nossa equipe artística formada com mais de 100 pessoas (entre soldadores, pintores, aderecistas, eletricistas, iluminadores e logística), que mais um ano mostramos a força e a beleza da arte amazônida. E agradecer então a todos que colaboram de forma direta e indiretamente. Muito obrigado. E VIVA O NATAL DO ABRAÇO”, disse o artista Juarez Lima.

Designer de Produção: Thyago Lima

Foto: Lyandra Cordeiro

Postado por Carlos Frazão/JI