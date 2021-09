Mamografias voltam a ser realizadas no hospital Jofre Cohen, em Parintins

O exame de mamografia, essencial para o diagnóstico do câncer de mama, voltou a ser realizada em Parintins, no hospital Jofre Cohen. O município viabilizou o conserto do aparelho que estava fora de funcionamento.

Por dia serão 10 exames. As interessadas devem procurar as unidades básicas de saúde para obter encaminhamento durante consulta com médico clínico geral. As marcações acontecerão na própria UBS.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, afirma que foi uma batalha travada para recolocar o aparelho em funcionamento. “O técnico vem de Manaus e também atua em todo o Amazonas. Já estávamos para retornar os exames quando aconteceu aquele problema na usina termoelétrica da Amazonas Energia. Agora o hospital Jofre Cohen, além da parte da internações, temos esse trabalho de ambulatório especializado como na realização de ultrassonografias, eletrocardiograma e mamografia. Em Parintins, temos também o Dr Mardem que é o único mastologista no interior do Amazonas para atender com respeito e carinho as mulheres do município”, ressalta.

De acordo com a diretora do hospital Jofre Cohen, Joseane Mascarenhas, a realização das mamografias representa uma vitória na saúde das mulheres de Parintins. Ela reafirma o compromisso da gestão municipal com a saúde, destacando também o esforço para recolocar o aparelho em funcionamento após problemas elétricos. “Hoje a mamografia em Parintins já está funcionando e aquela demanda que estava reprimida iremos atender a partir de agora. Isso é de muita importância para detectar precocemente o câncer de mama”, finaliza a diretora.

SECOM

Foto: Márcio Costa