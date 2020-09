Manauara Vinne Ramos está classificado para a Semifinal do The Voice Kids

Cantando a música “Galopeira”, de dificílima interpretação, o jovem de 10 anos surpreendeu a todos com sua potência vocal e se classificou com a escolha de Simone e Simaria, já que o grande público votou no jovem Felipinho e restou a dupla fazer a escolha entre os três candidatos Milly Vitória, Natielly Rocha e o “passarinho encantador” como elas definiram Vinne.

A dupla Simone e Simaria causou a maior expectativa participando do programa de forma remota, a sertaneja grávida de três meses demora a dar o veredito à irmã, que cobra: ‘Simone, responde logo!’.

Mas, já era visível suas preferência por Vinne, já que ao término da apresentação do “passarinho” as duas fizeram o maior reboliço no palco do programa. Mesmo diante de uma decisão difícil, Simone & Simaria não perdem o bom humor. Com Felipinho já garantido na próxima fase do The Voice Kids, as irmãs receberam a missão de escolher o segundo participante do time que continuaria na disputa musical. Participando do programa de forma remota devido à pandemia do coronavírus, Simone, grávida de três meses, precisou recorrer à tecnologia para chegar a um veredito junto com a irmã. A situação nada convencional arrancou risadas da dupla na tarde deste domingo, 27/9.

“Simone, olha o celular, pelo amor de Deus! Ela demora pra responder, André. Simone, responde logo!”, se desesperou Simaria diante do apresentador.

Por Carlos Frazão/JI

Fonte: The Voice Kids

Foto: Facebook de Vinne Ramos