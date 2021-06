Manaus registra manifestações contra o governo Bolsonaro

Neste sábado, 19, manifestantes tomaram as ruas do Brasil para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os protestos pacíficos foram registrados em todos os estados do país. Apesar disso, os atos não aconteceram em todas as capitais porque Florianópolis, a única a não contabilizar, cancelou a manifestação devido à chuva. Além de pedir o impeachment do chefe do Executivo, o grupo também reivindicou mais vacinas contra a Covid-19 e a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600.

Na capital do Amazonas, em Manaus, os manifestantes se concentraram na praça da Saudade, percorreram as ruas do centro da cidade e dispersaram em frente ao Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião.

