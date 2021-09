Mantendo investimentos na educação, Prefeitura inicia entrega de mais de 17 mil kits escolares em Parintins

Mais de 17 mil estudantes da rede municipal de Parintins serão beneficiados com kits de material escolar entregues pela Prefeitura. Os materiais começaram a ser entregues nesta quinta-feira, 16 de setembro, e foram adquiridos pela Prefeitura com recursos de emenda paramentar do deputado federal Silas Câmara. A primeira escola a receber o kit foi a Irmã Cristine.

Os kits são compostos por cadernos, canetas, lápis, borrachas, réguas e outros materiais. O prefeito Bi Garcia, primeira-dama Mayra Dias, presidente da Câmara, Mateus Assayag, secretário de Educação, Azamor Pessoa, e os vereadores Cabo Linhares, Massilon Cursino e Fernando Menezes fizeram a abertura da distribuição de kits.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o investimento na compra de material escolar foi alinhado com o intuito de melhorar a assistência aos alunos durante o retorno presencial às escolas. “Estamos fazendo o pontapé inicial dessas entregas na Irmã Cristine, que é a maior escola da rede municipal. São mais de 17 mil kits que serão entregues para as crianças”, salienta o prefeito.

O secretário de Educação de Parintins, Azamor Pessoa, destaca que a aquisição dos kits de material escolar é uma clara demonstração de compromisso que a Prefeitura tem com a qualidade do ensino da rede municipal. “É um sentido muito forte esse material. Para muitos pode ser algo simples, mas para aqueles que estavam precisando é algo gigantesco que irá ajudar e muito em uma educação de qualidade”, finaliza.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro