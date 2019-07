“Maquina laranja” retorna ao JEAs e surpreende no voleibol e futsal

Relembrando tempos de glórias em disputas escolares da Escola Estadual Tomaszinho Meireles de Parintins, o GM3, as equipes juvenis do voleibol e futsal feminino estão fazendo bonito na 42° edição dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs 2019. Conhecida como “Máquina Laranja”, as representantes parintinenses tiveram mais um dia de vitória, dessa vez, válida pela segunda fase da competição regional.

A primeira a entrar em quadra, o futsal feminino do GM3, garantiu vaga na semifinal ao vencer a Escola São Francisco de Salles de Barcelos, como uma nova goleada, dessa vez, por 4 a 1. “Apesar da dificuldade para manter o time em condições de jogo, por praticamente jogar todo dia, temos muitas atletas lesionadas, mas com garra e força de vencer estamos aos poucos alcançando nosso objetivo que é chegar a grande final e ser campeã”, destaca a entrega da equipe em busca da vitória, a capitã Raiane dos Santos.

Quem também estreou vencendo na segunda fase foi o voleibol juvenil feminino, pelo placar de 2 set 0, a Escola Sebastião Filho de Manaus. Para se garantir na semifinal, a equipe da Ilha joga nesta quinta-feira, 25 de julho, por um resultado positivo contra a Escola Professor Luiz Gonzaga de Codajás, às 10h, no Ginásio do La Salle.

Outros Resultados

Já classificado para a semifinal, o futsal juvenil masculino do Carmo Parintins, jogou e perdeu nos pênaltis para o Colégio Amazonense Dom Pedro II. O fusal infantil também do Carmo passou para a semifinal vencendo por 06 a 01 o time da Escola Cacilda Braule Pinto de Manaus.

Estreia

No ginásio do Atlético Rio Negro, na quinta-feira, o elenco do badminton parintinense da Escola Municipal Luz do Saber estreia encarando:

-Inf. Fem: Luz do Saber Parintins x Instituto Batista idanelson.

-Inf. Fem: Luz do Saber Parintins x Escola Prof. Suzete Carvalho de Urucutituba.

-Inf. Masc: Luz do Saber Parintins x Centro Escolar Paraíso de Coari.

-Inf. Masc: Luz do Saber Parintins x Escola Cacilda Braulio Pinto de Manaus.

-Inf. Masc: Luz do Saber Parintins x Escola Terezinha Moura Brasil de Manaus

-Inf. Masc: Luz do Saber Parintins x Escola Maria Ivone de Araújo Leite de Itacoatiara.

Semifinal (Quinta-Feira)

14h – Handebol Juvenil Masculino do Bosco

(Arena Amadeu Teixeira)

Jogo: Bosco Parintins x Escola Pedro Falabela – Urucará.

16h – Handebol Juvenil Feminino

Jogo: Bosco Parintins x Ceti Manoel Vicente de Coari.

Kedson Silva – JI