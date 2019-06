Maquininhas da CIELO no Festival de Parintins

A partir do dia 20 de junho, a Cielo, patrocinadora oficial do 54º Festival Folclórico de Parintins, iniciará uma operação especial de vendas de maquinetas de cartão de crédito da operadora. Cinco colaboradores uniformizados estarão realizando blitz nos estabelecimentos comerciais da ilha de Parintins, e um segundo ponto para aquisição de maquinetas também irá funcionar na sede do Banco do Brasil, situado na avenida Jonatas Pedrosa, 2, Centro, durante horário comercial nos dias úteis.

#Cielo #CieloNo54FestivalDeParintins #CieloCaprichoso #CieloGarantido

Postado por Carlos Frazão/JI