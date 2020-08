Maratona de inaugurações é encerrada com entrega de obras na cidade e zona rural

Para fechar a maratona de inaugurações, a Prefeitura de Parintins entregou nesta sexta-feira (14) o novo mercado municipal Zezito Assayag, novo ginásio do Palmares, complexo Benedito Azedo, nova escola do São Sebastião do Jará, patrulha mecanizada para abertura e manutenção de estradas, caminhões para serviços e escoamento da produção, ônibus para auxílios em programas sociais e triciclos motorizados.

Um novo mercado do peixe, dentro dos padrões de higiene para atender bem toda a população.

Em três dias, além da cidade, 14 comunidades rurais foram beneficiadas pela Prefeitura com a entrega de escolas, ambulancha, sistemas de tratamento de água Salta-Z, sistemas de abastecimento do programa Água no Jirau, quatro sistemas de iluminação através do programa Vagalume, fazenda municipal, patrulha mecanizada e ginásio.

Bi Garcia, prefeito de Parintins, destaca a importância das parcerias com as bancadas estadual e federal para o Município. “Todos os investimentos entregues à população nesses três dias só foram possíveis devido às emendas parlamentares. Nossa gestão segue essa política de parceria e os frutos estão sendo colhidos, beneficiando nossa população na saúde, educação, assistência social e outros setores”, frisa.

O encerramento da maratona de inaugurações teve a participação do senador Omar Aziz, deputado federal Marcelo Ramos e deputados estaduais Saullo Viana e Fausto Júnior.

