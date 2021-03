Marcelo Ramos cumpre agenda de trabalho com o prefeito Bi Garcia no município

Marcelo Ramos fez a entrega oficial da usina de oxigênio adquirida com recursos de sua emenda em setembro de 2020.

O vice-presidente da Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos (PL), esteve em Parintins cumprindo agenda de trabalho com o prefeito Bi Garcia (DEM). A agenda foi acompanhada pelo vice-prefeito Tony Medeiros (PSD), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereadores e secretários municipais.

Na Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos é o parlamentar que mais destinou recursos para Parintins. Aproximadamente R$ 30 milhões foram encaminhados ao munícipio desde 2019 através de suas emendas parlamentares. As emendas foram destinadas para a aquisição de uma usina de oxigênio, aquisição de ambulancha, custeio de ações de saúde, apoio a programas de assistência social, dentre outras ações.

Durante a vinda a Parintins, o vice-presidente da Câmara Federal, Marcelo Ramos, acompanhou a entrega de cestas básicas promovida pela Secretaria de Assistência Social do Município, acompanhou a execução da campanha de vacinação contra Covid-19, conheceu o trabalho desenvolvido no Centro de Costura Dona Cota, esteve na casa de acolhimento para menores de idade, acompanhou a alta de 16 pacientes que venceram a Covid-19, conheceu uma parte dos equipamentos dos 10 leitos de UTI que vão ser instalados no município, e fez a entrega oficial da usina de oxigênio adquirida com recursos de sua emenda em setembro de 2020.

“Toda vez que venho dá vontade de colocar mais dinheiro aqui, porque eu sei que os recursos são bem empregados. Chegar aqui, ver as usinas de oxigênio funcionando, ver o belo trabalho de assistência social, ver a distribuição de cestas básicas, ver que cada centavo chegou na vida do povo parintinense me dá tranquilidade e orgulho da parceria que tenho com o prefeito Bi Garcia”, elogiou o deputado.

De acordo com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a atuação do deputado Marcelo como vice-presidente da Câmara dos Deputados tem ganhado grande expressão no cenário político do Brasil. Bi Garcia destaca a parceria firmada com o deputado e enaltece o seu compromisso com o povo de Parintins ao destinar mais de R$ 30 milhões em recursos para a Saúde, Assistência Social e Educação.

“O deputado Marcelo Ramos é o campeão de emendas para o município de Parintins na Câmara Federal. Nós temos a responsabilidade de prestar contas, de mostrar o que está acontecendo, o que estamos resolvendo aqui para a população parintinense. Graças a Deus temos salvado milhares de vidas nesse momento difícil da pandemia e também estamos levando apoio social muito importante para a família parintinense”, enfatizou Bi Garcia.

Durante a agenda de trabalho com o prefeito Bi Garcia, o deputado Marcelo Ramos também confirmou que está trabalhando a destinação de recursos para a construção de creche no Caburi e garantiu a destinação de emenda parlamentar para reforma do hospital Jofre Cohen, referência no tratamento de Covid-19 em Parintins.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro