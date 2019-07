Marcha para Jesus arrasta milhares de pessoas pelas ruas de Parintins

Em Parintins (à 369 km de Manaus) foi realizada no domingo (28) a 12ª Marcha para Jesus com o tema “De volta ao primeiro amor” e arrastou, segundo a estimativa da Polícia Militar, cerca de 15 mil pessoas pelas ruas da cidade. A concentração foi na igreja Paz Church Parintins, localizada na Rua Geny Bentes, bairro Itaúna I e encerrou na Praça Digital Cristo Redentor, situada na Rua Caetano Prestes, Centro. O evento é realizado pelas igrejas evangélicas da cidade em parceria com a Prefeitura e empresários. Este ano a macha teve como principal atração a banda gospel Ministério Água Cristalina. O público ainda contou com sorteio de prêmios surpresas e de uma moto.

Michele Rodrigues, 38, conta que a Marcha para Jesus é esperado o ano inteiro pelos membros da igreja evangélica para glorificar o filho de Deus pelas ruas da Ilha Tupinambarana. “Esse é um momento que a gente espera o ano inteiro para os cervos do senhor marcharem pela cidade, profetizar e determinar bençãos sobre esse lugar. A gente vê a harmonia de todas as igrejas, de todos os membros, de pessoas que aqui vem caminhando, vem louvando, adorando e glorificando o senhor”, disse Michele.

O presidente da Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Parintins (Apalepin), Gláucio Douglas, avalia positivamente a 12ª edição da macha e diz que ela superou a expectativa. “Superou a expectativa. Eu só agradeço a Deus de poder compartilhar e ajudar também com o nosso trabalho, com o nosso apoio aos líderes evangélicos de Parintins. Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e o apoio de todos, do prefeito municipal, dos empresários que se uniram a nós para a realização deste evento”, declarou o pastor Gláucio.

Gilson Almeida/blogtadeudesouza.com.br