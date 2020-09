Márcia Baranda Convoca MDB Para Convenção No Dia 15 Na Câmara Municipal De Parintins

O futuro político do grupo liderado pela empresária Márcia Baranda, presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Parintins, será decidido na tarde do dia 15 de setembro. O partido realizará convenção no plenário da Câmara Municipal de Parintins, das 14h às 17h, para eleição, por voto direto e secreto, da escolha de candidatos à prefeito e vice-prefeito.

O edital de convocação é direcionado aos membros do Diretório Municipal, representantes na Câmara de Parintins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na Câmara Federal e no Senado, com domicílio eleitoral em Parintins. Márcia Baranda foi candidata à prefeita nas Eleições Municipais 2016 e obteve o segundo lugar com 12.773 votos, correspondente a 26%.

A empresária, que é aliada do senador da República, Eduardo Braga (MDB), e do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), sem se utilizar da artimanha de ataque ao adversário, estava em marcha junto com a oposição, em Parintins, até ter sido preterida da reunião que selou a aliança do advogado Juscelino Manso (PSB) com a vereadora Nega Alencar (PSC), para a disputa majoritária.

Após o episódio, Márcia Baranda manteve o silêncio e tranquilidade, em sinal de demonstração de maturidade política, e seguiu a postura de ouvir o seu grupo político para tomar qualquer decisão referente ao pleito 2020. A empresária é cogitada em uma possível aliança com o candidato à reeleição à Prefeitura de Parintins, Bi Garcia (DEM), que tem muito prestígio com o senador Eduardo Braga.

O edital de convocação para a convenção do MDB Parintins foi lançado na tarde do mesmo dia em que o advogado Juscelino Manso e a vereadora Nega Alencar oficializaram candidatura. Márcia Baranda deixa explicito que os filiados decidirão sobre coligações com outros partidos à eleição majoritária. A convenção do MDB também elegerá, por voto direto e secreto, os candidatos à vereadores.

Fonte: Da Redação | 24 Horas

