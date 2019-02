Margareth Menezes abre o CARNAILHA 2019

A Popstar baiana Margareth Menezes se apresenta nesta sexta, na Praça Cristo Redentor abrindo oficialmente a folia na Ilha de Parintins.

O show de Margareth em Parintins será na sexta-feira (15), na Praça Cristo Redentor, com entrada franca. Pela primeira vez na cidade dos bumbás Garantido e Caprichoso, a artista ainda não decidiu para qual deles vai torcer no próximo Festival de Parintins. “Essa festa é muito popular conhecida Nacional e Internacionalmente. Sempre tive muita vontade de conhecer essa cidade. Será minha primeira vez. Espero um dia voltar pra ver a festa. É difícil escolher, entre os bumbás, porque gosto das duas cores e tenho relação afetiva e simbólica com as elas. Acho que precisarei ver para escolher”, contou.

No sábado (16), a artista desembarca em Manaus para participar da ‘Festa da Harmonia’, ao lado da Bateria Furiosa da Reino Unido e Nêgo Léo. No repertório, ela promete os sucessos da carreira, além de samba reggaes e levadas para fazer os manauaras balançar. “Que o público espere animação. Show para espantar a tristeza e trazer a Bahia para o Amazonas. Nosso verão é quente, e assim também é o clima da nossa música. O pessoal de Manaus gosta de dançar e eu de ver as pessoas felizes. Acho que isso vai combinar. Vamos balançar a galera e alegrar o povo. Viva Manaus e sua gente boa”, diz a cantora. (http://portalamazonia.com)

Margareth Menezes (Salvador, 13 de outubro de 1962) é uma cantora, compositora, produtora, atriz, diretora teatral e empresária brasileira ganhadora de dois troféus Caymmi, dois troféus Imprensa, quatro troféus Dodô e Osmar, além de ser indicada para o GRAMMY Awards e GRAMMY Latino. Conhecida por interpretar a canção “Dandalunda“, a cantora soma 21 turnês mundiais, e é considerada pelo jornal estadunidense Los Angeles Times, como a “Aretha Franklin brasileira”.

Ainda pequena, Margareth, começou a cantar no coral da igreja local e, após conhecer Silas Henrique inicia sua carreira artísticas, inicialmente como atriz, ganhando em 1985, o prêmio de “melhor intérprete”, em “Banho de Luz”. Posteriormente, a cantora começou a se envolver com a música, apresentando-se em bares da cidade, até que é ovacionada por um público de 1 500 pessoas pessoas, ao lado da Orquestra do maestro Vivaldo da Conceição. Em 1987, grava o seu primeiro single, lançado como LP, ao lado de Djalma de Oliveira, “Faraó (Divindade do Egito)“, vendendo mais de 100 mil cópias. Após isso, Menezes deu início a sua carreira bem-sucedida, lançando quatorze álbuns, sendo que dois desses, Elegibo e Kindala, alcançaram o topo da Billboard Word Albums, enquanto Pra Você e Brasileira Ao Vivo: Uma Homenagem Ao Samba-Reggae, receberam indicações ao GRAMMY Latino e GRAMMY Awards, respectivamente.

Menezes lançou recentemente Naturalmente Acústico, álbum que mostra um lado mais pop da cantora. Ela ainda lidera o movimento “Afropop Brasileiro”, que visa preservar e promover a cultura afro-brasileira, e criou a “Fábrica Cultural”, uma organização não-governamental que ajuda crianças e adolescentes carentes. Todos os anos, a cantora leva sua trio elétrico, um dos mais tradicionais, às ruas de Salvador. (www.last.fm)

Postado por Carlos Frazão/JI