MARIA DO SIM

Maria nos revela a proximidade com Deus. Seu SIM, dado no momento certo, fez do seu cotidiano um ato contínuo de gratidão a Deus.

Há uma situação peculiar nessa história: um Anjo conversa com Maria (“Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus”. Lc 1, 31). Ela responde: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). Seu SIM refere-se a algo prático: fazer a vontade de Deus, aqui e agora.

Não há medo nessa expectativa e, sim, uma vibração de amor, de vida divina que está dentro dela. Por isso, sua vida cotidiana é entrega, doação, serviço. Seu SIM repercute na prática cotidiana. O fiat cotidiano de Maria se eleva para todos nós como um protótipo que resume um novo estilo de vida. Não é por acaso que vai ao encontro de Isabel, sua prima, de idade avançada que também está grávida; abre-se para servir.

A grandeza escondida na mulher simples de Nazaré revela-se no servir, que é a chave para viver o sim cotidiano. Deus, ao olhar para a humildade de sua serva, viu que nela era possível aproximar Deus dos homens e os homens de Deus.

Hoje, 12 de outubro, celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, cuja aparição foi há 300 anos. Foi encontrada durante a escravidão, no rio Paraíba. Ela tem a cor de todos os sofredores do mundo e do Brasil. Ela é a padroeira do nosso País.

Na mesma data, celebramos a festa de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará. Os pobres, ribeirinhos e pescadores a acompanham no Círio de Nazaré, para pedir bênçãos e força.

Também celebramos hoje a festa de Nossa Senhora de Cacupé, no Paraguai, ela é venerada como mãe que cuida e protege os mais pobres e humildes.

Embora, neste ano, a festa precisa ser silenciosa, sem a presença do Povo, por causa da Pandemia. Mesmo assim, vamos expressar nossa fé e devoção, invocando a intercessão e bênçãos dessa Mãe tão querida, fiel ao seu SIM e modelo de generosidade.

Por Irmã Maria Helena Teixeira, Teóloga, Missionária, Escritora.

Colaboradora JI

Imagem: Divulgação/Internet