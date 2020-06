“Maria, mãe da consolação e da esperança” é o tema da Festa de N. S. do Carmo 2020

A paróquia da Catedral anunciou nesta terça-feira (16), o tema oficial da festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da diocese de Parintins.

A festa reúne tradicionalmente milhares de fiéis no período de 6 a 16 de julho. Esse ano, o tema escolhido foi “Maria, mãe da consolação e da esperança”, com o lema: “Rogai por nós que recorremos a vós”.

O anúncio foi feito pelo vigário geral da diocese e pároco da Catedral, padre Dorival Nascimento, durante um momento de oração mariana, por ocasião do dia em memória festiva à Rainha do Carmelo, celebrado todos os meses no dia 16.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a igreja precisou se adaptar às orientações das autoridades em saúde que estabelecem ainda o isolamento e distanciamento social como forma de evitar a proliferação do vírus. Dessa forma, a festa desse ano acontecerá apenas no âmbito religioso com uma programação especial ainda a ser divulgada.

Em explicação, o vigário disse que ” Maria é capaz de consolar com o amor maternal todos aqueles que a invocam com fé” e usou palavras ditas pelo papa Francisco na catequese de 10 maio de 2017, para recordar que Maria esteve junto aos discípulos no dia de Pentecostes se revelando como a mãe da esperança enquanto muitos se encontravam com medo.

Ainda de acordo com o pároco, o tema da festa de 2020 foi adequado à pandemia da Covid-19 pela constatação de que muitas pessoas que perderam seus familiares e amigos se encontram com a fé abalada e que em decorrência disso, estão desenvolvendo doenças como a depressão e a ansiedade.

Por Rafaela Soares

Foto: Liam Cavalcante

