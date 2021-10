Marialvo Brandão fecha capa do “Livro Vermelho” para se dedicar a escrever uma nova história no Boi Caprichoso

Anunciado durante a festa de aniversário do Boi Caprichoso, neste sábado (30) no curral Zeca Xibelão, junto com o artista Roberto Reis, Marialvo Brandão agora faz parte do quadro artístico azulado para o Festival Folclórico de Parintins 2022. Depois de mais de 30 anos dedicados ao Boi Garantido, o artista de alegoria usou sua rede social (facebook) para agradecer os mais de 30 anos dedicados ao Boi da Baixa de São José, torcedores, equipe de trabalho e sua família pelo apoio em sua nova trajetória artística, dessa vez, no Touro Negro da América.

Em trecho de sua publicação, Marialvo Brandão relembra sua trajetória vermelha e branca. “Olhando pra trás, pra tudo que vivi, só encontro motivos para ser grato. Agradeço a Deus pela vida, pela família, pelos amigos e pelo dom da arte. Ao Boi Garantido devo parte de tudo que sou. A gratidão é eterna. Guardarei com muito carinho tudo o que me permitiu evoluir profissionalmente, as lições de humanidade aprendidas e os conhecimentos compartilhados. Tudo em nossa vida é um ciclo, tem início, meio e fim, mesmo que às vezes a gente não se dê conta de que esse fim está perto. Fecho agora a capa do meu ‘Livro Vermelho’ e o guardo em uma estante de honra para me dedicar a escrever com maestria a primeira página ‘Azul’ da história da minha vida”.

Como muitos artistas parintinenses, Brandão teve seu dom lapidado na Escolinha de Artes Irmão Miguel de Pascalle, na década de 80. A nação azul e branca, ele assume um compromisso de agir com profissionalismo e responsabilidade. “Meus Agradecimentos ao presidente Jender Lobato, sua diretoria e a Ilustre Nação Azul e Branca pela acolhida. Assumo publicamente o compromisso de agir com profissionalismo e responsabilidade, para apresentar um trabalho compatível com a grandiosidade do Boi Caprichoso a fim de honrar a confiança em mim depositada. Trabalharei duro para o sucesso em mais esse desafio, até aqui Deus cuidou de mim abençoando minha vida “.

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Internet