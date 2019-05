Marinha abre seleção de adolescentes para curso do Colégio Naval

Jovens precisam ter ensino fundamental completo e vão receber auxílio mensal de R$ 1 mil. Concurso para padres e pastores também está com inscrições abertas (Foto: Divulgação)

Foram divulgados os editais para dois concursos públicos da Marinha do Brasil (MB): o concurso para Capelão Naval (CAPNAV), com inscrições até 20 de maio e o concurso para o Colégio Naval (CN), com inscrições até o dia 29 de maio. Manaus será um dos locais de prova dos dois certames.

As inscrições podem ser realizadas no site da Marinha. A taxa de inscrição para o concurso de Capelão Naval é de R$ 126,00 e para o concurso do Colégio Naval é de R$ 105,00. A isenção da taxa pode ser pedida por aquele que pertence à família inscrita no CadÚnico, do Governo Federal, com renda familiar inferior ou igual a meio salário-mínimo.

Principais requisitos

O CAPNAV é o concurso para Padres e Pastores destinado a ambos os sexos, quando a religião permitir. Esses candidatos devem ter mais de 30 e menos de 41 anos, no dia 1° de janeiro de 2020; possuir, pelo menos, três anos no exercício de atividades pastorais; e ter concluído o curso de formação teológica de nível universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião. Os candidatos precisam estar em dia com as obrigações civis e militares (veja o edital).

Para o concurso do Colégio Naval poderão se inscrever rapazes com 15 anos completos e menos de 18, no dia 1° de janeiro de 2020, e que tenham o ensino fundamental completo, além de estar em dia com as obrigações civis e militares (acesse o edital).

Informações sobre as provas

A prova do CN tem previsão para ser realizada na primeira quinzena de agosto, de acordo com o edital.

Os candidatos farão Prova Escrita Objetiva, que serão realizadas em dois dias seguidos. No primeiro dia são aplicadas provas de matemática (20 questões) e de inglês (20 questões). Já no segundo dia, os candidatos realizarão provas de Português (20 questões), Estudos Sociais (12 questões), Ciências (18 questões) e Redação.

Aqueles que passarem na prova realizarão os testes complementares, que são formados por: Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (corrida e natação), Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração.

Já para o concurso do CAPNAV, os candidatos realizarão Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais, com 50 questões, e Redação. Os aprovados farão os seguintes eventos complementares: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Verificação de Documentos e Prova de Títulos.

A prova do CAPNAV tem previsão para ser realizada na segunda quinzena de julho, de acordo com o edital.

Sobre os cursos

O Colégio Naval é um estabelecimento de ensino da Marinha, localizado em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde são ministrados o ensino básico em nível médio e a formação militar-naval. Os alunos estudam, em regime de internato, pelo período de três anos letivos. O curso é gratuito e os alunos têm direito a alimentação, uniforme, assistências médico-odontológica, psicológica, social, religiosa e bolsa-auxílio de cerca de R$1.000. O curso é denominado “Curso de Preparação de Aspirantes” e destinado ao preparo intelectual e físico do aluno, visando uma futura seleção para o ingresso na Escola Naval.

Para o CAPNAV, o candidato aprovado realizará o Curso de Formação de Oficiais, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro. O Curso terá a duração de, aproximadamente, 31 semanas. Ao final é nomeado Primeiro-Tenente com rendimentos de cerca de R$ 11 mil.

