Marinha autoriza reabertura do porto de Parintins

A Marinha do Brasil, através da Agência Fluvial de Parintins, publicou nesta quinta-feira, 17 de setembro, uma portaria que autoriza a reabertura da parte flutuante do porto do município. O documento é assinado pelo agente fluvial da Marinha, capitão-tenente André Luis Alves Ferreira.

Em ofício encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgão responsável pela administração do porto, a Marinha estabelece uma série de restrições. As medidas visam garantir a segurança no tráfego aquaviário.

Com a reabertura, só poderão trafegar (na estrutura flutuante do porto) pedestres, motocicletas, triciclos e carros (sendo um por vez). O trânsito de caminhões, tratores e guindastes está vedado.

Foto: Yuri Pinheiro

Texto: Daniel Sicsú