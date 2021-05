Marinha do Brasil abre concurso com 750 vagas para Aprendiz Marinheiro

As inscrições vão de 24 de maio até 13 de junho (Foto: Divulgação Internet)

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO ÀS ESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS EM 2021 (CPAEAM/2021)

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), no uso das atribuições referentes ao item 3 do artigo 3º e item I do artigo 12 do seu Regulamento aprovado pela Portaria nº 84, de 2 de junho de 2017, da Diretoria de Ensino da Marinha e de acordo com a lei nº 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, torna público que, no período de 24/05/2021 a 13/06/2021, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) em 2021. O presente Edital estará à disposição dos candidatos na Internet, no endereço www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

Fonte: Marinha do Brasil

Postado por Carlos Frazão/JI