MARINHA DO BRASIL COMEMORA O DIA NACIONAL DO “AMIGO DA MARINHA”

(Foto: Posse SOAMAR Parintins/Carlos Frazão-JI)

O Centro de Comunicação Social da Marinha do Brasil emitiu nota referente ao Dia Nacional.

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Brasília, DF, 5 de novembro de 2021.

ORDEM DO DIA Nº 2/2021

Assunto: Dia Nacional do Amigo da Marinha

No dia 6 de novembro é celebrado o Dia Nacional do Amigo da Marinha, uma justa homenagem a cidadãos e instituições que, voluntariamente, contribuem para a divulgação, junto à sociedade, dos valores e tradições da Marinha do Brasil, e da importância da mentalidade marítima, fazendo-os elementos primordiais para o fortalecimento do Poder Marítimo do País.

A data remete ao nascimento do Patrono da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR), o Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, Ministro da Marinha à época da fundação dessa associação, em 1979. A ideia, acolhida e incentivada pelo Almirante Maximiano, foi fruto da percepção, tanto de personalidades agraciadas com a medalha Amigo da Marinha, como de militares da MB, da necessidade de expandir, sistematizar e consolidar a atuação da SOAMAR em todo o Brasil, em face de sua notoriedade e dimensão estratégica.

No decorrer desses 42 anos, a SOAMAR vem se aprimorando como parceira relevante nas atividades e projetos da MB, em distintas formas e abordagens. Nesse período, cabe destacar a expansão do número de sedes – hoje montando 67 regionais, de norte a sul, leste a oeste do Brasil –, além da SOAMAR Portugal, que trouxe para o universo de soamarinos, personalidades e instituições portuguesas, à luz dos laços históricos e da vocação marítima de nossos países.

São homens e mulheres de diversas formações, capacitações e culturas, navegando em uma só proa – contribuir para a manutenção da irrefutável imagem da MB, fomentando os valores e tradições navais, e expandindo o conceito da “Amazônia Azul”, imenso patrimônio brasileiro, dotado da inegociável necessidade de proteção.

Os dois últimos anos apresentaram novos desafios, com alterações significativas nas relações sociais e individuais, fruto da pandemia que assolou o mundo. Mesmo diante das restrições de encontros e reuniões presenciais, os soamarinos se reinventaram sem esmorecer, promovendo concursos de redação, doações de coletes salva-vidas, campanhas de segurança da navegação, distribuição de cestas básicas, dentre outras inúmeras ações, orgulhando os Tripulantes da MB, na certeza de que estamos todos no mesmo barco, em qualquer condição de mar.

Em 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil e da Esquadra Brasileira, o desafio adicional que se apresenta à SOAMAR é o apoio na execução de inúmeros eventos e atividades

programados, que visam robustecer os conhecimentos da sociedade quanto ao papel da MB na consolidação da Independência e garantia da integridade territorial, além de participação marcante e fundamental em todos os momentos históricos do País. Inspiremo-nos no legado de Tamandaré, “nosso maior marinheiro, herói brasileiro”.

Nesse contexto, parabenizo e dou boas-vindas aos novos agraciados com o Título de Amigo da Marinha.

BONO Especial Nº 1006/2021.

