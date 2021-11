Marinha do Brasil emite nota sobre acidente com vítima fatal

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informa que, na madrugada de hoje (21), na Foz do Rio Uatumã, no Estado do Amazonas, houve uma troca de tiros envolvendo tripulantes do empurrador Waldemiro Lustoza V e da lancha do Navio-Patrulha Fluvial Rondônia, por ocasião da aproximação da lancha para procedimento de abordagem ao empurrador.

Dois militares da lancha do NPaFlu Rondônia foram atingidos, com um deles vindo a óbito e o outro removido para o hospital municipal de Parintins, onde está sendo operado, sendo acompanhado também por médico da MB.

O empurrador Waldemiro Lustoza V informou que possui três feridos a bordo, nenhum em estado grave.

A MB se solidariza com familiares e entes próximos ao militar que veio a óbito e está prestando toda a assistência necessária.

Um inquérito policial militar foi aberto para a apuração do ocorrido.

