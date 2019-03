Marinha forma turma em Barreirinha e realiza palestras no Distrito de Pedras

A segurança e o tráfego aquaviário no Amazonas foram temas de palestras e orientações no município de Barreirinha nesta semana.

A equipe da Marinha do Brasil ao comando do capitão José Carlos Sá, da Agência Fluvial de Parintins e os suboficiais Sérgio Moreira, Paulo Amaral e o soamarino César Mota, estiveram no Distrito de Pedras, Paraná do Ramos no dia 26 onde foram recebidos pelo gestor da escola em exercício, professor Casemiro de Albuquerque Glória .

A palestra foi realizada nas dependências da Escola Estadual Professora Jacy Dutra, para

136 alunos com idade entre 08 a 13 anos, além de professores, pais de alunos e 8 transportadores escolares da rede Estadual.

Os alunos Pedro Henrique, 13 e Lucas Silveira,12 participaram das aulas de orientação sobre colete salva vida. Entre outros temas abordados estavam: o uso das bóias salva vidas; o uso do extintor de incêndio e todo material de salvatagem; Regras e sobrevivência de navegação; Regras de manobras em rios, lagos, canais estreitos “igarapés” conforme nossa realidade amazônica no dia a dia do ribeirinho; Luzes de navegação; Prevenção de incêndio e estabilidade da embarcação.

No município de Barreirinha aconteceu o encerramento do Curso Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas que formou 60 alunos no Auditório do Cetam no último dia 27. As vagas foram disputadas por 98 candidatos que passaram por classificação.

A iniciativa do curso foi do prefeito Glênio Seixas que através da Prefeitura Municipal, celebrou um Termo de Cooperação Técnica entre a Marinha e o executivo Municipal.

“Mais pessoas habilitadas e com mais conhecimento garante a segurança da navegação do Amazonas”, afirmou o Soamarino César Mota, que agradeceu em nome da Soamar Parintins a presença da Marinha no município.

Assessoria de Imprensa da Agência Fluvial de Parintins