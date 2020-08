Markinho Azevedo lança nome como pré-candidato ao Legislativo da Ilha

Graduado em Serviço Social e pós-graduado em Gestão Social: Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos, Área de Conhecimento, Ciências Sociais, Negócio e Direitos, Markinho Azevedo anunciou ser pré-candidato a vereador em sua página no facebook, para a eleição desse ano (2020) que acontece no mês de novembro.

Através das experiências encaradas do dia-a-dia e formação acadêmica, Markinho afirma está preparado para contribuir ainda mais com Parintins. No social, foi Conselheiro Tutelar por 8 anos e 7 anos como coordenador da Cidade da Criança Pichita Cohen, na cultura (ex- tripa e artesão do Festival de Parintins por 30 anos, atuando pelos dois bois (Caprichoso e Garantido) e como músico (integrante do Grupo Azul e Branco).

“Posso fazer mais, criando e apresentando projetos para todos os setores que venham a desenvolver Parintins, em especial, a Cultura e o Social, defendendo e proporcionando direitos para uma melhor qualidade de vida para o nosso povo”, garante Azevedo.

O pré-candidato filiado ao PSD tomou a decisão política, após receber apoio de toda família. “Quem precisou do seu trabalho sabe da sua importância. Como contribuinte do social e da cultura, ajudando a espalhar pelo mundo o nosso festival por mais de 20 países, e faz parte da nossa história. Acredito que ele pode fazer a diferença”, manifesta a esposa Selma Gomes.

Da Redação/JI

Foto: Facebook