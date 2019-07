Marujada do Caprichoso e Batucada do Garantido serão homenageadas pela X-9 Paulistana

Com o tema “Batuques para um Rei Coroado”, assinado pelo Carnavalesco Pedro Alexandre Magoo, a escola de Samba X-9 Paulistana, que já foi duas vezes campeã do Carnaval de São Paulo, trás um enredo voltado aos batuques do nosso País passando por grandes festejos do Brasil.

Nessa fascinante história aonde os gêmeos Ibejis vão a busca de um poderoso som que é capaz de driblar até a morte e caso o encontre receberão uma grande recompensa, nossos queridos gêmeos passeará pelos principais festejos a busca desse som e o Festival de Parintins, será um desses festejos que eles passarão. E será na Marujada de Guerra do Boi Caprichoso e na Batucada Encarnada do Boi Garantido que ele tentará encontrá-lo.

E a Bateria que é considerada o coração de uma escola de samba, irá representar o som que pulsa no coração da Amazônia em vermelho e azul. “O som que faz o coração de milhares de pessoas pulsarem no coração da Amazônia, será representado durante todo o nosso desfile pela nossa Bateria. Serão as cores Azul e Vermelha que encantarão o Anhembi e farão a “tribo” Xisnoveana festejar o tempo todo. Vai ser lindo, vai ser de emocionar”, afirma o Carnavalesco Magoo.

A X-9 Paulistana apoiadora da cultura do nosso País sente-se honrada em poder em seu carnaval 2020, divulgar durante a transmissão do seu desfile que acontece para mais de 100 países o Vermelho do Boi Garantido e o Azul do Boi Caprichoso no coração da nossa escola. E aproveita em nome do seu Presidente Ailton Martinelli da Silva (Branco), vice-presidente Paulo Rogério Perez e toda sua diretoria, para convidar todos os amantes dessa cultura para participar conosco do nosso desfile no carnaval 2020 que acontece no dia 21/02/2020, sendo a última escola a desfilar na sexta-feira da folia paulistana. VIVA A CULTURA DO NOSSO PAÍS, VIVA PARINTINS!

Por Leandro Nascimento – Assessoria de Imprensa da Escola de Samba X – 9 Paulistana (do grupo especial de São Paulo)

