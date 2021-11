Masculino: Definidos classificados para próxima fase da Copa Parintins de Futebol

No naipe masculino, a vitória do Santa Luzia sobre o Santos pelo placar de 2 a 1, na noite desta terça-feira, 22 de novembro, no estádio Tupy Cantanhede, definiu as oito equipes classificadas para a próxima fase (quarta de final) da Copa Parintins de Futebol. Os gols da vitória dos representantes do Macurany foram marcados pelos jogadores Taylon da Silva e Amarildson Santos. O gol do peixe parintinense foi feito pelo jogador Lucas Rainer.

O presidente da Associação da Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, Cleandro Fontenelle, informa que a próxima fase será disputada em jogo único, com a data das partidas para os dias 30 de novembro, 02, 04 e 07 de dezembro, já foram definidas por meio de sorteio, mas ainda serão divulgadas.

Confira os classificados:

Grupo A: 1° Santa Luzia e 2° Santos

Grupo B: 1° São Cristóvão e 2° Flamengo São Vicente

Grupo C: 1° São Paulo e 2° Corinthians

Chave D: 1° Bom Socorro e 2° Nacional

No Feminino

Com três gols da jogadora Soriane Pantoja e um da Pamela Alfaia, a equipe das Amazonas goleou o Show de Bola por 4 a 1. O bom futebol apresentado pelas meninas e a participação do torcedor também foram destaques da rodada desta terça-feira, avaliou Cleandro Fontenelle.

Com entrada gratuita, as disputas nos naipes masculino e feminino, da Copa Parintins de Futebol é promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto e foto: Kedson Silva/SEMJUV