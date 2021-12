Masculino: Definidos semifinalistas da Copa Parintins de Futebol

Os dois jogos da rodada desta quarta-feira, 8 de dezembro, no estádio Tupy Cantanhede, definiu os quatro semifinalistas da Copa Parintins de Futebol, naipe masculino.

Se juntando a São Cristóvão e São Paulo, no primeiro jogo, a equipe do Bom Socorro da comunidade Zé Açú com gol do atacante Ilizandro Pizano, aos 31 minutos do segundo tempo, venceu o Corinthians do Aninga por 1 a 0.

No início da partida, a Associação da Liga Esportiva de Parintins – Alepin, através do presidente Cleandro Fontenelle e os representantes do Zé Açu, renderam homenagem ao jovem Alan Moutinho, 16 anos, morador da comunidade, morto na madrugada do dia 29 de novembro, com uma facada no coração.

Na segunda partida, o Flamengo/São Vicente levou a melhor nas penalidades, derrotando o Santa Luzia, representante da comunidade Macurany, pelo placar de 6 a 5. No tempo normal, em um grande jogo, o duelo esportivo terminou empatado em 4 a 4.

O goleiro da equipe do bairro São Vicente, Marlesson Monteiro, destacou a vitória nos pênaltis “Graças a Deus fui feliz em defender uma das cobranças e ter ajudado a equipe. Colocamos em prática o que treinamos e fizemos um grande jogo”.

São Cristóvão, São Paulo, Bom Socorro do Zé Açú e Flamengo/São Vicente são os semifinalistas da Copa. A presença do público também marcou a rodada, mas o presidente da ALEPIN repudia a atitude de alguns torcedores. “O calor humano, a presença do público no estádio sempre é bom, mas infelizmente tem torcedores que não vem para torcer. Gostariamos que as pessoas viessem para torcer por suas equipes e incentivar seus jogadores”, manifesta.

Texto e fotos: Kedson Silva