Massilon Cursino anuncia pré-candidatura a vereador em Parintins

Economista, advogado, especialista em Gestão Pública (FASE) e Direito Público (LFG), Servidor Público concursado da SEFAZ. Em seus 50 anos, Massilon Medeiros de Cursino acumula experiências e põe seu nome a disposição dos parintinenses para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal nas eleições de novembro. “Depois de receber apoio de amigos e familiares. ACEITO E ME SINTO PREPARADO PARA MAIS ESSE DESAFIO de concorrer a uma vaga para VEREADOR de nossa Terra!”, afirma.

Filiado ao Partido Republicano Brasileiro, o anúncio de sua pré-candidatura foi feito pela sua rede social.

“SOU PRÉ-CANDIDATO!

A vida sempre me reservou muitos enfrentamentos, desde cedo.

Com pouco mais de 15 anos concluí o Magistério e saí de Parintins para morar sozinho e estudar em Manaus. Aos 16 já estava na universidade, estudando os cursos de Economia e posteriormente Ciências Contábeis, ambos na UFAM.

Aos 21 já estava formado e já era servidor público concursado da SEFAZ.

Aos 22 anos já estava exercendo função de Chefia dentro do órgão que trabalho. Aos 23 anos tive a oportunidade de ocupar por um mês a Chefia da Agência de Parintins, durante as férias de um colega.

Com o tempo vieram outras realizações: Fui Chefe do setor de IPVA em Manaus, por 6 anos. Fui Vice Presidente do SIFAM (Sindicato dos Fazendários do Amazonas); Voltei a morar em Parintins, assumi a Chefia da Agência da Sefaz por 18 anos; fui Diretor Financeiro e Vice Presidente do Garantido. Fui um dos coordenadores da Festa da Padroeira por 3 anos.

Cursei Direito na UEA e especializei-me em Gestão Pública (FASE) e Direito Público (LFG). Mesmo assim, senti que zona de conforto dos últimos anos estava me fazendo perder a ousadia daquele garoto que parecia viver correndo atrás de sonhos e realizando-os sempre.

Confesso que agora, após chegar aos 50, acumulando as experiências devidas, começo a vislumbrar novas conquistas que vão além de uma aposentadoria.

ACEITO E ME SINTO PREPARADO PARA MAIS ESSE DESAFIO de concorrer a uma vaga para VEREADOR de nossa Terra!”

Kedson Silva/JI

Foto: Facebook