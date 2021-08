Massilon solicita reforma e manutenção das quadras poliesportivas “Caio Dagnaiser” e “Rubens dos Santos”.

O Vereador Massilon Medeiros Cursino (Republicanos), em Sessão Ordinária da Câmara Legislativa, nesta segunda feira (09), atendendo solicitação da comunidade parintinense, recomenda ao Poder Público Municipal através da Secretaria Municipal de Obras, que faça a reforma e manutenção das quadras poliesportivas, Caio Dagnaiser, localizada ao lado da Escola João Bosco e da quadra Rubens dos Santos, no Palmares.

Segundo Massilon, a comunidade precisa de ambientes saudáveis, com condições físicas e estruturais para prática de esportes, colaborando para a saúde e o bem-estar dos nossos munícipes, portanto, esses ambientes precisam de constante manutenção. “As quadras precisam de reformas e manutenção, na oportunidade recomendo também que seja feito a instalação de luminárias para que as quadras possam ser utilizadas no período noturno. É direito de todos e é dever do poder público proporcionar um ambiente estruturado e seguro para o desporto e lazer”. Comenta o vereador.

Para o vereador, as quadras necessitam de reformas e manutenção para que seja possível a prática de desporto e lazer. As reformas das quadras, com certeza, irão ofertar mais espaços para os desportistas e a comunidade poderá realizar suas atividades físicas e promover seus eventos comunitários em locais apropriados. “A prática de esporte é de suma importância para a qualidade de vida da população. “Garantir um espaço apropriado para práticas desportivas é reconhecer que além de conservar a saúde e bem-estar das pessoas, a recreação permite uma interação entre os participantes, muito importante para o desenvolvimento social”. Finaliza Massilon.

Assessoria Parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI