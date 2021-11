Mateus Assayag acompanha colheita de melancia e dialoga com produtores do Laguinho e Murituba

O prefeito em exercício Mateus Assayag (PL) visitou neste dia 03 de novembro as comunidades rurais São José do Laguinho, Santa Luzia e Santa Maria do Murituba, na região da Gleba de Vila Amazônia. Juntamente com o secretário de Produção, Tião Teixeira, Mateus acompanhou a colheita manual de melancia e dialogou com produtores rurais.

O produtor rural Alcinei Albuquerque agradeceu a estrutura e logística disponibilizadas pela Prefeitura de Parintins em apoio ao escoamento da produção. Segundo Alcinei, 620 melancias serão comercializadas nesta quinta-feira (04) na Praça da Liberdade, contribuindo para o fortalecimento da renda familiar destes trabalhadores.

Mateus verificou in loco os resultados do plantio e cultivo do fruto a partir do processo de mecanização realizado nestas áreas pelo executivo municipal. De acordo com Assayag, é importante fomentar a produção e apoiar os agricultores familiares para que produtos de qualidade cheguem ao consumidor diretamente do produtor.

“Essa ação é fruto da parceria dos produtores com a Prefeitura de Parintins. As propriedades receberam mecanização, através dos equipamentos da Prefeitura, e o apoio técnico da Secretaria de Produção. O caminhão da Prefeitura também faz parte do apoio logístico da produção rural do município. É uma atenção especial para o setor primário, para que possamos incentivar e incrementar cada vez mais esse setor que é extremamente importante para a economia do nosso município, principalmente dando o apoio necessário para esses pequenos produtores”, ressaltou Mateus.

O secretário Tião Teixeira disse que a assistência técnica e o escoamento destes produtos por parte da Prefeitura são cruciais para o incentivo da produção rural e da agricultura familiar. “Hoje nós podemos comprovar e ver de perto a realidade da produção que eles estão levando para comercializar em Parintins e ficamos muito felizes em acompanhar esse processo dos nossos irmãos da zona rural que fazem toda diferença e garantindo sua renda familiar”, frisou.

Na comunidade Santa Maria do Murituba, Mateus Assayag ainda acompanhou o Programa Manejo de Quelônios e os trabalhos executados pela Prefeitura de construção de um castelo d’água na comunidade.

Secom

Fotos: Júnior Preto