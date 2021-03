Mateus Assayag apresenta demandas das comunidades Santa Ana do Rio Uaicurapá, Santo Antônio do Tracajá e Agrovila do Caburi

O Presidente da Câmara, Vereador Mateus Assayag (PL), apresentou Requerimentos e demandas importantes para melhorar a qualidade de vida do povo parintinense, principalmente das famílias da zona rural. A manifestação ocorreu na Sessão Ordinária desta terça-feira, 09 de março, e as proposituras apresentadas foram aprovadas por unanimidade.

O primeiro Requerimento solicita da Prefeitura de Parintins a reativação da Escola Municipal Santa Ana, localizada na Comunidade Santa Ana do Rio Uaicurapá. Segundo ele, a escola foi desativada em 2000 por falta da demanda de alunos.

Desta forma, a solicitação da reativação se dá pela emergente necessidade na região, a partir de um levantamento feito pelos moradores da comunidade que constatou uma demanda significativa de alunos. De 1° a 2° ciclo, 08 alunos. De 1ª série a 5ª série, 07 alunos e para EJA (Educação de Jovens e Adultos), 16 alunos.

No mesmo Requerimento, pediu a contratação de um ACS (Agente Comunitário de Saúde) para atender a Comunidade Santa Ana do Rio Uaicurapá. “A contratação de um ACS faz-se necessária, pois atualmente a comunidade conta com 18 famílias. Acredita-se, dessa forma, que o ACS irá contribuir para promoção na saúde no que se refere a atenção primária dessas famílias”, disse.

O segundo Requerimento, direcionado ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), pede a manutenção de Iluminação Pública na Comunidade Santo Antônio do Tracajá e na Agrovila do Caburi. Assayag explica a importância em garantir a segurança pública dos comunitários, que se sentem mais protegidos com as luzes em funcionamento.

Creche do Caburi

Mateus Assayag anunciou a conquista de uma Creche para atender a demanda da Agrovila do Caburi. Assim, agradeceu o empenho do Deputado Federal Marcelo Ramos (PL) em atender seu pedido e incluir esta obra no Plano de Ações Articuladas (PAR), do Governo Federal. Mateus frisou que a Creche já está inscrita no PAR e ainda esse ano acontecerá o processo licitatório para o início da obra.

Jofre Cohen

O Presidente da Câmara também destacou visitar o Hospital Jofre Cohen na tarde do dia 08 de março, onde observou que o número de internações e ocupações de leitos diminui a cada dia. Entretanto, Mateus falou da necessidade da população parintinense continuar com os cuidados básicos e evitar a contaminação do vírus, de modo a continuar usando máscara e higienizando as mãos.

“As enfermarias estão mais calmas e fiquei muito feliz em ver a situação, mas isso não tira o foco e a preocupação com a saúde. Vale destacar que hoje o foco da administração municipal é a saúde. É importante nesse momento e o Prefeito Bi Garcia já evidenciou de que está focando os recursos do município para a área da saúde”, concluiu.

Por Assessoria de Imprensa da CMP/Foto: Pedro Coelho

Publicado por Carlos Frazão/JI