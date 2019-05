Mateus, Mister Parintins, continua firme na última etapa do Mister Amazonas Tur

Na tarde deste sábado ocorreu mais uma etapa da grande final do concurso Mister Amazonas Tur, Categoria Teen com a seção de fotos.

Em conversa com nossa redação, Mateus disse que tudo está dentro do planejado e que continua confiante no resultado final, que será a pontuação de todas as etapas, ainda com data a ser marcada.

“Tudo ocorreu dentro do planejado, tenho convicção que fiz o meu melhor representando o meu Município de Parintins. Agora é só torcer e aguardar a decisão da soma de pontuação de todas as etapas. Deus no comando de Tudo!!!!”, disse o jovem Mateus.

Boa sorte é o que te desejamos, Mateus Maciel!

Postado por Carlos Frazão/JI