Matrículas 2021: procedimento da rede pública é 100% on-line

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed-Manaus) iniciaram, nesta segunda-feira (08/02), as matrículas de novos alunos. O procedimento é feito totalmente on-line, e os pais ou responsáveis não devem ir até as escolas. Nenhuma unidade das redes públicas estadual e municipal está fazendo atendimento presencial neste momento.

Ao fazer a reserva pelo site www.matriculas.am.gov.br ou pelo número 0800-434-4040, a vaga do estudante já está garantida e a matrícula será confirmada pela escola solicitada. Os documentos serão entregues somente no retorno das aulas presenciais, que ainda não tem data definida, de acordo com a gerente de Matrículas da Secretaria de Educação, Irlanda Araújo.

A medida adotada este ano é para resguardar a comunidade escolar. “A partir do momento em que foi realizada a reserva, a matrícula está garantida. Devido à pandemia, o procedimento neste ano é diferente para que não haja deslocamento às escolas. Assim, garantimos a segurança dos servidores e de toda comunidade escolar”, afirmou Irlanda.

Central de Atendimento – Neste ano, além do site, o Governo do Estado implantou uma Central de Atendimento de Matrículas para atender estudantes sem documentação ou com documentação incompleta, e pessoas que não têm acesso à internet.

Pais e responsáveis que se encaixam nesses três grupos poderão ligar para o número 0800-434-4040, desta segunda (08/02) até a sexta-feira (12/02), das 7h às 19h, para matricular os filhos em escolas das redes estadual e municipal.

Caso o solicitante tenha em mãos a documentação necessária, é recomendado que se utilize o Portal de Matrícula, que continua sendo o meio mais rápido para garantir vaga em uma das unidades de ensino do Amazonas.

SECOM AM

FOTOS: Drance Jesuz/Seduc-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Desporto: [email protected].

Publicado por Carlos Frazão/JI