Mayra Dias doa fraudas de seu chá de revelação para crianças de Serviço de Acolhimento

A primeira dama do município de Parintins, Mayra Dias Garcia, fez na tarde desta quarta-feira (20) a entrega das fraudas descartáveis que foram doadas durante o chá revelação do filho Henry Garcia, ocorrido no dia 02 de outubro. A entrega foi feita às crianças carentes atendidas pelo Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente (Saica), que atende crianças de 0 a 15 anos. O espaço recebe menores que tiveram seus direitos violados e que precisam de acompanhamento.

Comovida com as histórias dessas crianças, Mayra tem sido uma espécie de madrinha dos atendidos pela casa de acolhida. São histórias de emoção, superação e algumas de revolta, quando pais acabam abandonando seus filhos. O trabalho desenvolvido pelos funcionários da casa de abrigo é desenvolvido com amor e quase todas as crianças atendidas conquistam uma família que, possivelmente, lhe dará uma jornada mais feliz.

A mamãe de primeira viagem considera o gesto como a primeira ação social do filho. “No momento eu sei que muitas crianças precisam, então, escolhi o Saica que é a casa de acolhida que já acompanho há muito tempo. Então, vim aqui trazer as fraudas para contemplar esses bebês”, destaca a primeira dama.

Em eventos comemorativos como Páscoa, Natal e Dia das Crianças, Mayra Dias sempre está presente na casa de abrigo, desenvolvendo ação que possa amenizar a ausência de uma família.

