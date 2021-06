Mayra Dias e Taiana Lima comandam ações sociais em Parintins

Os projetos Associação Cidadania Social e Sustentabilidade (ACSSUS), Pelotão Mirim, Associação Pestalozzi e Associação do Itaúna II foram contemplados com as ações do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza coordenados pela primeira dama do estado do Amazonas, Taiana Lima, que ao lado da primeira dama do município de Parintins, Mayra Dias, efetivaram importante atividades sociais neste sábado, 26, voltadas para a família parintinense.

Mayra e Taiana fizeram a entrega de meia tonelada de produtos da agriculta familiar e uma tonelada de polpas de frutas na Pestalozzi. Na sede do bairro Itaúna II foram entregues meia tonelada de pescado, investimentos da Associação de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). As primeiras damas reafirmaram o cuidado com as famílias mais carentes de Parintins. “São muitos os investimentos no setor social e nós ampliaremos ainda mais, pois muitas famílias sofreram com a pandemia da Covid-19”, anunciou a esposa do governador Wilson Lima.

Para Mayra Dias, a parceria entre estado e município beneficia também crianças e adolescentes, pois as entidades contempladas atendem essa demanda, como é o caso do programa Pelotão Mirim. “Estamos muito felizes, pois as ações do município, somadas às ações do estado, irão atender o maior número de pessoas e reafirmam o compromisso da Prefeitura de Parintins com as famílias que precisam desse incentivo, desse cuidado”, destaca.

As primeiras damas participaram também da inauguração do Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá e da entrega de alimentos nos currais dos bois Caprichoso e Garantido, onde os artistas que enfrentam dificuldades durante a pandemia da Covid-19 e com a não realização dos eventos culturais do país estão sem trabalho.

SECOM PARINTINS

Fotos: Arleison Cruz