Mayra Dias e Zeila Cardoso entregaram cartões de alimentos para famílias carentes de Parintins, por meio de ação promovida pela ONG Acssus

A primeira dama do município de Parintins, Mayra Dias, e a secretária de assistência social, Zeila Cardoso, participaram na tarde desta sexta-feira (14/05) da entrega de 500 cartões patrocinados pelo Google, que atenderão famílias carentes da Ilha Tupinambarana. São tickets alimentação no valor de R$ 150 benefício com a duração de 5 meses. A ação é organizada pela Associação Cidadania, Social e Sustentabilidade (ACSSUS). A entrega aconteceu no auditório do Centro do Idoso Pastor Lessa e faz parte da campanha “Corona no Paredão” da rede “Gerando Falcões”.

Ao entregar os cartões para as famílias carentes, Mayra Dias parabenizou a ação da ONG e afirmou que essas parcerias ajudam o município no combate à fome e tentam amenizar o sofrimento de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Ela elogiou a associação pelo trabalho. “Parabéns pela iniciativa desse projeto maravilhoso. Tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade e as vezes a gente não consegue atender todo mundo. E são essas parcerias com entidades que tem a sensibilidade de ajudar que são importantes, pois contribuem com o trabalho que já é realizado pelo município e quando a gente vê ações acontecendo e mais ajuda chegando a gente fica muito feliz”, disse a primeira dama.

Isabel Porto (E) explica que o benefício atende famílias da zonas urbana e rural. “Fomos contemplados com 500 cartões patrocinados pela Google que dou R$ 5 milhões para as famílias do norte e nordeste. O que dá direito a um cartão no valor de R$ 750, dividido em 5 parcelas de R$ 150, numa parceria com a vale ticket alimentação”, pondera.

Zeila Cardoso representou o prefeito Bi Garcia na solenidade. Ela lembrou que mais de 15 mil pessoas estão em situação de vulnerabilidade no município e que ações como da Acssus contribuirão durante pelo menos 5 meses com as famílias. “Qualquer pessoa que traga algo de melhor para o nosso povo merece nosso carinho, nosso respeito e nosso compromisso. É preciso esperançar. Hoje vocês podem estar nessas condições, passando por momento de perda, tribulação, desespero, ansiedade e incerteza, mas que a nossa fé possa se multiplicar”, discursou.

Uma das contempladas foi a jovem Iane Barbosa, 21, que mora no centro da cidade. Grávida de 8 meses, ela afirma que não acreditava que seria contemplada. “O beneficio chega em um momento importante, pois vai me ajudar a cuidar do bebê”. Moradora do bairro Dejard Vieira, Eunice Pontes de Souza, 74, disse que o cartão vai contribuir muito com a família dela. “Estou muito feliz. A pandemia nos deixou muito tristes, mas ações como essas nos trazem a alegria de volta”, destacou.

O projeto cesta básica digital pretende beneficiar os demais municípios do Baixo Amazonas. Outros 200 cartões no valor de R$ 600 foram conquistados. Esses cartões serão divididos em duas parcelas de R$ 300 reais que serão entregues em breve.

