Mayra Dias: “Eternamente Miss Brasil”

Há exatamente 61 anos de jejum do Amazonas em concursos de beleza, uma menina do interior, cheia de sonhos, corajosa, empoderada e com muita força de vontade em vencer na vida, veio ao Mundo Miss para fazer história. No início, foram muitos “não”, persistiu no que queria, ganhou absurda experiência em outros concursos representando nosso amado estado, que por consequência lhe deixou mais forte.

Tentou 3 vezes o Miss Amazonas e, na última tentativa, conquistou o que tanto sonhava. Talvez pensasse que o seu sonho parasse por aí não é mesmo? Então, Deus lhe colocou diante de mais uma prova, na qual, mudaria sua vida pra sempre, provando que muitas vezes, vos tirou o chão para você descobrir que poderia voar alto, muito alto.

A menina do interior se transformou na Mulher Mais Bela do País, mostrando que é possível sonhar com o pouco que se tem e, principalmente, tendo um Deus maravilhoso acima de tudo. A mulher mais BELA do Amazonas e do Brasil encantou o Universo com seu vôo colorido e um sorriso honesto e cheio de luz.

Diga-se de passagem, Mayra Dias foi o real sinônimo e essência de uma verdadeira Miss Brasil que já representou-nos nos últimos anos, exalando competência, bravura, verdade, beleza e coragem.

Hoje se encerra um glorioso capítulo em sua vida. Na verdade, você nunca deixará de ser uma Miss, tampouco o seu reinado, será

PRA SEMPRE e ETERNAMENTE nossa

Miss Brasil Be Emotion 2018.

Muito obrigado por nos representar tão maravilhosamente e nos orgulhar dando voz à todos os anseios deste país.

Foto: Divulgação Internet

Texto: Saulo Assayag/coreográfo dos itens do boi Caprichoso e coordenador do Miss Parintins Be Emotion; Miss e Mister Parintins Mundo.