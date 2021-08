Mayra Dias faz entrega de cestas básicas ao movimento LGBTQIA+

Mais de 150 cestas básicas foram entregues para pessoas LGBTQIA+ na manhã desta quinta-feira (05), no auditório do Centro do Idoso Pastor Lessa, em Parintins. A ação foi realizada pela primeira-dama Mayra Dias, que sempre se mostra sensível a todos os grupos sociais do município.

O artista plástico Fernando Sérgio, o Gudú, completa 67 anos e foi homenageado durante a solenidade. Ele foi um dos mais importantes artistas do boi Garantido e incentivador das pastorinhas com o Pastoral do São José. “Eu fico muito agradecido com uma coisa tão bonita, um social belíssimo. Eu só tenho a agradecer à primeira-dama Mayra Dias e ao prefeito Bi Garcia por ajudar a gente. Continuem esse social que é importante para a cidade e para a classe LGBT”, comemorou.

Com a pandemia do coronavírus, várias pessoas perderam emprego e ficaram em situação de vulnerabilidade social. “Antes de começar o evento, ouvi relato de pessoas que não tinham o que comer hoje e isso é um grande presente para essas pessoas”, afirma o presidente da Associação de Gays Lésbicas e Travestis, Fernando Moraes, o Dinho.

“Para o movimento LGBT isso é muito importante, porque a gente sabe a necessidade e a dificuldade que está acontecendo. Então, essa parceria da associação com a primeira-dama Mayra Dias, com a Semasth e a Prefeitura é importante, porque é o alimento que está sendo colocado na mesa de uma família que não tinha o que comer”, salienta Dinho.

A primeira-dama Mayra Dias lembra que o município enfrentou não só a pandemia, mas uma severa enchente que atingiu muitas famílias. “Não tem sido fácil com a pandemia. Todo dia é um desafio e a gente entrega as cestas básicas como forma de reconhecimento”, disse.

Mayra revela que tem um carinho muito especial pelo movimento LGBTQIA +. São pessoas que sempre lhe acompanharam nos concurso de beleza que participou e no mundo miss. “É o público que mais acompanha o mundo miss e nada melhor do que reconhecer esse carinho e retribuir esse carinho, seja com ações ou no dia-a-dia”, reconhece.

Com a ação de hoje, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) chega a 5.222 cestas básicas entregues para as famílias de Parintins.

SECOM

Fotos: Carlos Alexandre