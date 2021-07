Mayra Dias fortalece o combate à violência contra a mulher em Parintins

A defesa dos direitos das mulheres tem sido uma das bandeiras de luta da primeira-dama do município de Parintins, Mayra Dias. Como voluntária na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), ela tem acompanhado, junto à coordenadoria de mulheres, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), os dados relacionados à violência contra a mulher, a crianças, aos idosos e tem liderado ações de combate.

Ao participar da Capacitação para o Combate à Violência Contra a Mulher nesta quarta-feira (21), no Centro do Idoso de Parintins, Mayra Dias reafirmou o importante trabalho do município que desenvolve cursos e atividades dos programas sociais, como o Centro de Costura Dona Cota, que profissionaliza mulheres visando a independência financeira.

A capacitação “Mulheres parintinenses, seus direitos não estão em quarentena” trabalhou durante a programação deste primeiro dia de atividades os temas: “Política para as mulheres do estado do Amazonas”, “Políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e a rede de atendimento” e “A rede de atendimento à mulher em situação de violência”.

O encontro visa prestar apoio técnico para o fortalecimento da política para as mulheres no que concerne à política de enfrentamento à violência contra a mulher e o fomento à criação de organismos de política para mulheres. Cerca de 80 mulheres participam da programação que encerra nesta quinta-feira.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres do Estado do Amazonas são representadas na programação pela coordenadora Simone Menezes. De acordo com ela, além do apoio ao atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, uma visita técnica será feita nas unidades de atendimento. “Vamos conhecer a realidade que as mulheres de Parintins estão recebendo quando vão em busca desses órgãos”, afirma.

Participam da programação as mulheres representantes das secretarias municipais, representantes da sociedade civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, Associação de Mulheres da Amazônia, Associação de Mulheres Vitória Régia, Representação LGBTQIA+ e Articulação Parintins Cidadã. Ao se pronunciar durante a programação, a travesti Rafaela Prata indicou que os índices de violência contra a população LGBT são crescentes e silenciosos. “A violência acontece principalmente dentro das próprias famílias. Na comunidade de Vila Amazônia, por exemplo, um jovem foi expulso de casa e está morando na residência de pessoas que o abrigaram, porque seus pais não aceitam sua orientação”, informou ao assegurar que participar da capacitação eleva ainda mais a luta do movimento.

O encontro promove um diálogo entre todos os movimentos de mulheres e instituições que desenvolvem trabalhos relacionados à violação do direito da mulher. A capacitação também tem entre suas metas a construção do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.

