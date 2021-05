Mayra Dias inaugura loja Chilli Beans em Parintins

O ato inaugural foi bastante concorrido com a fita inaugural descerrada por ela e pelo esposo Bi Garcia.

A cidade de Parintins é o novo endereço da Chilli Beans. A marca é uma das mais famosas da América Latina e apresenta acessórios exclusivos em sua nova casa inaugurada nesta sexta-feira (30). Ao comando da empreendedora, modelo, jornalista e Miss Brasil 2018, Mayra Dias, o ato inaugural foi bastante concorrido com a fita inaugural descerrada por ela e pelo esposo Bi Garcia.

De acordo com o produtor da inauguração, Diego Oliveira, a marca acredita na cidade e se adaptou à cultura e ao folclore local. “A Chili Beans pela primeira vez ganha as cores azul e vermelha e traz muita atitude com uma marca contemporânea, moderna e preços super acessíveis”, detalha.

Duas das celebridades mais carismáticas do Festival de Parintins, as cunhãs Isabelle Nogueira e Marciele Albuquerque dos bois Garantido e Caprichoso, respectivamente, aprovaram a loja e fizeram questão de prestigiar a programação de inauguração. “É um presente para a nossa população parintinense. É uma loja espaçosa, lúdica e tem as cores do nosso povo”, destaca a cunhã poranga vermelha. “Parintins merece o melhor e a Chilli Beans vem agregar e gerar emprego e renda para a nossa população”, comemora a cunhã poranga azul.

A representante da marca na ilha está muito feliz com a aceitação da comunidade para o empreendimento. Muita gente também aproveitou os óculos e relógios como presentes para o Dia da Mães.

Como empreendedora, Mayra Dias entende que o momento é de superar as dificuldades e contribuir com a geração de emprego e renda para pais de famílias parintinenses. “Tudo é força de vontade e a gente tem buscado contribuir de alguma forma com nossa cidade”, concluiu.

A loja Chilli Beans funciona de segunda à sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz