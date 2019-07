Mayra Dias se torna madrinha do Caps Parintins

Desde quando passou a residir permanentemente em Parintins, Mayra Dias tem realizado uma série de ações sociais no município (Foto: Márcio Costa)

Mayra Dias, Miss Brasil 2018 e noiva do prefeito de Parintins Bi Garcia se tornou, nesta quinta-feira, madrinha do Centro de Atenção Psicossocial de Parintins (Caps). O convite feito pela direção, usuários e funcionários foi aceito logo após a posse da nova diretora do Hospital Jofre Cohen, enfermeira Joseane Mascarenhas, no auditório do hospital.

Desde quando passou a residir permanentemente em Parintins, Mayra Dias tem realizado uma série de ações sociais no município.

Segundo a diretora do Caps, Doricy Ribeiro, a atuação de Miss Brasil 2018 em defesa de causas importantes ao redor do mundo motivaram o convite. “É uma luta por um mundo igualitário, onde não há distinção de gênero, raça ou credo, que acredita no ser humano e em um mundo melhor para todos. Ficamos felizes com o aceite da nossa futura primeira dama para atuar junto conosco”, ressaltou a diretora.

Juntamente com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, os funcionários e usuários lembraram os 13 anos de funcionamento do Caps Parintins, inaugurado na primeira gestão do prefeito Bi Garcia. “Ao longo desses 13 anos, o centro tem oferecido atendimento de qualidade a população e aos mais de mil usuários cadastrados”, ressaltou Clerton.

O próximo avanço do município de Parintins será a inauguração Caps Ad Álcool e Drogas que irá atuar de forma intensificada nos casos de dependência química.