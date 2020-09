MDB DE PARINTINS REALIZA CONVENÇÃO DIA 15

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Parintins, presidido por Márcia Baranda, realiza convenção Municipal, na terça-feira, dia 15 de setembro, de 14h às 17h, na Câmara Municipal.

Na ordem do dia, eleição por voto direto e secreto para a escolha de candidatos do partido a prefeito e vice-prefeito. A convenção também decidirá sobre coligações com outros partidos à eleição majoritária e a eleição por voto direto e secreto para escolha dos candidatos do partido ao cargo de vereador.

De acordo com a Presidente, como forma de atender as recomendações sanitárias a convenção será realizada de forma híbrida, presencial com limite de pessoas e on line. “ “Apesar do evento ser presencial, vamos respeitar todas as normas sanitárias, exigidas pela legislação eleitoral, neste período de pandemia” ressalta.

O evento será transmitido pela página do MDB no facebook.

