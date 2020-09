MDB e DEM oficializam aliança em Parintins

Demonstrando maturidade política voltada para a construção de um projeto político coletivo, a presidente do MDB, Márcia Baranda anunciou hoje a aliança com o partido Democratas-DEM.

Ela participou da Convenção Partidária no Parintins Convention Center que confirmou Bi Garcia e Tony Medeiros como candidatos a prefeito e vice-prefeito.

“Eu sempre digo que Deus é quem determina nosso destino. Nós traçamos planos para nossa vida, buscamos um caminho, mas quem mostra que direção seguir é Ele”, disse Márcia, acrescentando que na política aprendeu que não se fecha portas, que o adversário não é inimigo pessoal e que a democracia exige que ós políticos tenham laços básicos de respeito e confiança.

“E é exatamente essa política dinâmica que me traz aqui hoje, de coração aberto, porque o melhor da política não significa ter pensamentos iguais, mas trabalhar pelo bem comum. É dessa forma que estou procurando construir minha vida pública”, enfatizou.

Ela explicou que diante do cenário político que se formou, procurou ouvir as pessoas, buscar opinião popular, de amigos, da família para tomar uma decisão.

Afirmou que todos sabem das suas pretensões, do sonho de administrar Parintins, de querer o bem do povo, de ver a cidade crescer, com mais trabalho, mais oportunidades, mais renda, com o nosso turismo cada vez mais fortalecido, para ser a indústria do folclore e gerar emprego o ano inteiro.

Márcia diz que não almeja o poder pelo poder. Quem ama Parintins quer o melhor para nossa cidade e para o nosso povo. Mas acreditem meus amigos, eu não estou em busca de poder pelo poder. Eu falo sempre que quero sim construir uma vida pública sólida, sem passar por cima dos meus princípios, sendo verdadeira e leal”.

Ela relatou a conversa muito madura com o senador Eduardo Braga que é o líder do MDB, que tem demonstrado zelo e apreço por Parintins. E ele com sua experiência dizia que o prefeito Bi por diversas vezes foi oposição, mas que ele, Eduardo, nunca deixou de ajudar Parintins. Só nesse ano de 2020 liberou R$139 milhões em emendas para Parintins.

“ E hoje fazemos uma aliança por amor de verdade e pelo bem de Parintins. Aliança essa com Eduardo Braga, Bi Garcia e Marcia Baranda. Tenho certeza que dentro do meu coração, esse amor que eu tenho por Parintins fala muito mais alto”, disse ela.

Márcia falou que essa decisão adia seu projeto para a prefeitura, mas que chegará no futuro com mais experiência. “Adiar um projeto só vai me proporcionar mais experiência para seguir firme pelo caminho que Deus preparou pra mim. Por isso que hoje estou aqui, ao lado do Bi, para dizer a vocês que estamos fazendo uma aliança por amor e pelo Bem de Parintins.

Essa aliança aqui, não é uma aliança com um pensamento individualista, pensando apenas em interesse próprio”, esclareceu.

Também se dirigiu ao vice Tony Medeiros. “Também gostaria de dizer Tony, que em nenhum momento nós do MDB pleiteamos o cargo de vice-prefeito. Pois como eu disse, na política a gente também precisa ter respeito, cumprir com a palavra e eu não quero entrar para vida pública passando por cima de ninguém, tirando o cargo ou lugar de ninguém”, afirmou.

O prefeito Bi Garcia saudou a Presidente do MDB, dizendo da grata surpresa e referindo-se à humildade pelo gesto de grandeza de Márcia.

A deputada estadual do MDB, Alessandra Camelo, disse que se encheu de orgulho pela decisão de Baranda. ” Me encheu de orgulho pela decisão por que você também ama Parintins”, disse Campelo .

O deputado federal Marcelo Ramos, também reconheceu o gesto de Márcia. “É de muita grandeza e de amor com o seu povo renunciar convicções, é gesto de gente grande”, ressaltou Marcelo.

O vice prefeito Tony Medeiros também destacou a decisão de Márcia pelo gesto de União.

Por Josene Araujo, assessoria de imprensa

Fotos: Lucas Paulino

Postado por Carlos Frazão/JI