Medalhas, formatura e premiações marcam o Dia do Marinheiro em Parintins

As homenagens ao Dia do Marinheiro, celebrado dia 13 de dezembro, abriram as atividades da Semana da Marinha em Parintins na noite desta quinta-feira, 12 no Kwati Clube.

O comandante da Agência Fluvial de Parintins, capitão tenente José Carlos Sá, abriu a cerimônia com a leitura da ordem do dia do Comandante da Marinha Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior e do Presidente da República dirigida aos marinheiros.

Na cerimônia foram agraciados com o Diploma Amigos da Marinha os senhores José Domingues Butel Rodrigues do município de Barreirinha e Osmar Almeida Faria Neto do município de Parintins.

Pelo trabalho de parceria o 17° AM Grupo Escoteiro do Mar Euler Santana recebeu o certificado de Amigo da Agência.

Duas turmas de 59 alunos participaram da entrega de certificados e carteiras de Conclusão do Curso de formação de Aquaviários Marinheiro Fluvial de Convés e Máquinas.

Os alunos com melhor nota foram premiados. Com 9.7 Eder de Oliveira Lima e 9.5 Raimundo Nonato Lopes da Costa Júnior.

Ao expressar satisfação pelo evento, o agente José Carlos Sá, disse que o momento é de gratidão pelas parcerias que permitiram realizar ações no município.

“Para mim é o resultado do trabalho voltado para a segurança humana. Há muito tempo não temos nesta região acidentes com embarcações. Temos sim, acidentes navais com pequenas embarcações, rabetas e canoas. Combatemos todos os dias a cultura de não usar coletes. Essa é a nossa missão”, ressaltou.

O prefeito de Parintins Frank Bi Garcia, desejou sucesso aos novos habilitados que estão preparados para o mercado de trabalho no setor privado. “Três aquaviarios foram contratados para trabalhar na UBS Ligia Loyola e vamos contratar mais assim que chegarem as novas lanchas”, disse.

O Presidente da Soamar/ Parintins, Nelson Brelaz estendeu votos de boas- vindas aos novos soamarinos formado atualmente por 32 Amigos da Marinha e drigiu mensagem aos novos aquaviarios.

Na Semana da Marinha Agência Fluvial comemora segundo lugar de melhor Agência do Brasil.

Parintins- Durante a cerimônia de celebração alusiva ao Dia do Marinheiro, na noite de ontem 12 de dezembro no Kwati Club o Comandante da Agência Fluvial de Parintins, capitão-tenente José Carlos Sá, emocionado comemorou a conquista do Prêmio DPC de Qualidade 2018.

O prêmio é concedido pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) um reconhecimento às Capitanias, Delegacias e Agências que se destacaram na avaliação anual de atendimento ao público e de prestação de serviços nas áreas de Segurança do Tráfego Aquaviário e Ensino Profissional Marítimo.

“ A Amazônia tem uma movimentação de embarcações que é muito intensa. Nossos rios são nossas estradas, mas para ser cotado como melhor segunda agência do Brasil o número de formação de profissionais aquaviarios foi fundamental”, disse o Comandante.

Em 2018, foram 307 profissionais aquaviarios formados, em 2019 os números chegam a 500 alunos.

“ É um esforço que a Marinha está fazendo pra prover segurança da navegação. Uma vez que habilita o profissional estamos zelando pela segurança da navegação”, comemorou o Comandante.

Ele ofertou a premiação a toda equipe da Agência Parintins.

Josene Araújo

Diretora de Comunicação Soamar/ Parintins

Fotos: Hamilton Duarte

AS IMAGENS DO EVENTO ESTÃO NA GALERIA DE FOTOS DESTE SITE