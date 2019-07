Medalhistas de Parintins no JEAs retornam pra casa nesta terça-feira

Com o dever cumprido. Assim retornam a Parintins nesta terça-feira, 23 de julho, abordo da embarcação Fred William os 22 membros da delegação da Ilha Tupinambarana das modalidades individuais (atletismo, tênis de mesa e xadrez) participante do 42° Jogos Escolares do Amazonas. Em três dias de disputa, encerrando no sábado, 20, na Vila Olímpica, os alunos/atletas das escolas da rede estadual e municipal de ensino retornam para casa com doze medalhas na bagagem, sendo sete de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

No atletismo, nove atletas participaram da disputa escolar regional, somando 10 medalhas, sendo seis medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. Por mais um ano, entre as escolas, o Ceti Dep. Gláucio Gonçalves, apesar do número reduzido de atletas, foi a melhor escola do interior conquistando seis medalhas no total com quatro de ouro e duas de bronze. “Essa conquista por mais um ano é fruto de muita dedicação e entrega dos nossos alunos aos treinamentos apesar do pouco tempo que temos para trabalhar com eles. Estamos muito feliz, pelo dever cumprido”, destaca mais um bom desempenho de seus alunos, o professor Weverton Cursino.

A coordenadora da Semjuv, responsável pela delegação, Valdete Prestes comemora e parabeniza o esforço, empenho e as conquistas dos alunos e professores, levando Parintins no mais alto pódio por muitas vezes. Valdete também agradece o empenho da professora Keila Nogueira (Seduc) e o importante apoio do prefeito Bi Garcia tanto para ida como o retorno da delegação da Manaus.

Confira os Medalhistas

Ouro

-Adriene Ribeiro (Ifam) 400m.

– Diogo Marinho (Ceti) salto em distância.

– Kael modesto (Ceti) tênis de mesa.

– Kaio Rodrigues (Carmo) 100m.

– Kaio Rodrigues (Carmo) 200m.

– Luan Lucas Xavier (Ceti) salto em altura.

– Manuela Matos (Ceti) salto em altura.

Prata

-Adriene Ribeiro (Ifam) 200m

Bronze

-Elen Cris Paixão (Luz do Saber) Lançamento Dardo

– Janaina Gabriela (Ceti) Tênis de Mesa

– Stefany de Souza (Dom Gino) Arremesso de Peso)

– Kedma Pereira (Ceti) 800m

Kedson Silva – Semjuv