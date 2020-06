Médico Daniel Tanaka recebe alta após reativação da Covid-19

O médico anestesiologista Daniel Tanaka, que atua no município de Parintins, recebeu alta médica hoje após internação pela reativação da Covid-19. (Foto: Facebook)

Tanaka foi diagnosticado com doença no dia 25 de abril, onde realizou o tratamento em isolamento domiciliar e voltou a trabalhar após 15 dias de quarentena.

No dia 23 de maio, o médico voltou a ter sintomas como febre, calafrios e coriza. Na tomografia, ele apresentou lesões compatíveis com a doença e levantou suspeita que poderia estar reativando o vírus.

Com o quadro de saúde agravado, o médico preferiu realizar seu tratamento no Hospital do Coração em São Paulo.

Após melhora, a notícia de sua alta foi dada pelo profissional em suas redes sociais.

Confira:

“A vida pode não ser tão fácil, mas a cada obstáculo superado você ganha força pra seguir em frente.

Após 12 dias de internação hospitalar, a notícia mais aguardada:

“Você está de alta! “

Quantas vezes já dei essa notícia aos meus pacientes, com naturalidade.

Mas como paciente, é tão bom ouvir essas palavras! É como se a Vida estivesse sussurrando. Continue!

Durante a internação, tive alguns dias difíceis.

Meus exames inicialmente piorando gradativamente. Concomitantemente, eu sofria com muita febre e dor no peito.

Depois veio a falta de ar. E a necessidade de instalação de oxigênio.

Nesse momento tive medo.

Mais alguns dias tendo febre, e o fôlego curto, o cansaço fácil para tomar banho.

Introdução de antibiótico mais forte. E aos poucos, os dias se tornaram mais amenos.

No dia em que me livrei do oxigênio, uma notícia devastadora. A perda de um grande amigo, colega, um pai para mim. Foi um dia de tristeza profunda, de muitas lágrimas, e também de muita reflexão. Qual o sentido da vida? Que lições a pandemia deixará para a humanidade?

Uma lição que eu tirei dessa fase tão dolorosa:

A humildade é a essência de nosso viver. E deve ser nossa base.

Ninguém é superior a ninguém.

Eu, como Médico, nunca serei o mesmo de antes. As feridas vão cicatrizar, e terei a certeza de que a minha missão será sempre a de aliviar o sofrimento humano.

” Curar às vezes,

Aliviar frequentemente,

Confortar sempre “

Quero agradecer a todas as pessoas queridas pelas orações, mensagens de carinho e votos de superação. Agradecer a equipe de enfermagem e médica que cuidou de mim, e agradecer especialmente aos profissionais de saúde que se mantém na linha de frente, dando suas vidas nessa batalha.

Vocês me deram força para superar esses dias de isolamento.

A verdadeira felicidade vem da humildade e do reconhecimento que sozinhos somos muito pouco ou quase nada, e a vida somente se completa com

o real sentimento de amor ao próximo!!

Muito obrigado! Após minha plena recuperação retomarei, com toda força, meu lugar na linha de frente do combate à essa pandemia.”

