Médico neuropediatra retoma atendimentos presenciais em Parintins

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 110 consultas com o médico neuropediatra Francisco Tussolini (foto) na Policlínica Padre Vitório. O profissional voltou a atender de forma presencial após meses atuando por meio de telemedicina por conta da pandemia da Covid-19.

Francisco Tussolini é o único neuropediatra a atender no interior do Estado e já realizou milhares de consultas em Parintins nos últimos 4 anos e 6 meses. Uma consulta em Manaus na especialidade chega a mais de seis meses de espera.

Andreia Dias levou o seu filho para atendimento e afirmou que o atendimento presencial faz toda diferença na qualidade no tratamento de crianças com algum problema cerebral. “Eu acho muito importante esse retorno. Conversar frente a frente sobre o tratamento”, descreveu.

Tussolini afirmou ser um prazer voltar a Parintins para estar com seus pacientes e suas famílias de forma presencial, mantendo todo o cuidado que a pandemia exige. “Estou super feliz em voltar. O prefeito Bi Garcia tem feito a sua parte em Parintins, avançando com vacinação para evitar as intenções por coronavírus. Por isso entendemos que podemos voltar com toda segurança. Isso ajuda muito as famílias”, destacou.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, afirmou que é uma satisfação para a gestão municipal contar novamente com a presença do neuropediatra Francisco Tussolini com seu trabalho de excelência. “São mais de 100 crianças beneficiadas com este atendimento, evitando que tenham de viajar a Manaus. É o trabalho e o reconhecimento da gestão do prefeito Bi Garcia. Percebemos a alegria do profissional e de roda nossa equipe. Esse retorno presencial é outro resultado importante das baixas referente à pandemia do novo coronavírus”, salientou.

SECOM

Foto: Márcio Costa