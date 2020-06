Médico ortopedista Renato Menezes morre com Covid-19

Momento em que Renato foi removido a Manaus ao lado dos colegas Dr Alberto e Daniel Tanaka.

O médico Renato Menezes, ortopedista, que por muitos anos atendeu a população de Parintins, faleceu neste sábado em consequência da covid 19 na cidade de São Paulo.

O profissional estava há 15 dias internado em UTI e começou seu tratamento em Parintins, depois transferido para o Hospital Adventista em Manaus.

Na manhã de sexta-feira, 6, Renato foi removido a São Paulo, mas não resistiu. O primeiro médico da Ilha a perder a vida para a Covid-19 foi Rodolfo Garcia.

Renato Menezes, conhecido pelo temperamento marcante e eficiência, chegou em Parintins no começo dos anos 2000, atuando no Hospital Padre Colombo. Também atendeu no Hospital Jofre Cohen.

O Secretário de Saúde de Parintins, Clerton Rodrigues lamentou o falecimento do profissional de saúde que tanto colaborou com o município. “Ele revolucionou o tratamento de ortopedia no interior do Amazonas. Infelizmente perdemos mais um profissional”, relatou.

Fonte: Márcio Costa/AmEmPauta