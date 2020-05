Médico Rodolfo Garcia morre vítima do Covid-19, em Manaus

Depois de lutar pela vida na Capital (Manaus), o médico peruano Rodolfo Arismendi Garcia, atuante em Parintins há muitos anos, veio a óbito nesta terça-feira, 05, vítima do coronavírus (Covid-19).

Rodolfo havia sido removido a Manaus há mais de 10 dias após seu quadro de saúde ter agravado, sendo entubado na Ilha no dia 21 do mês de abril pela manhã e transferido pra Capital do Estado para melhor tratamento. O médico é o primeiro profissional de saúde de Parintins morto pela doença.

A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

“Hoje cabe-me o dever de dar a notícia mas triste de esta longa história de luta do Dr Rodolfo.

Foram muitos dias de tristeza, esperança, preocupação, ansiedade, temor e tantos outros sentimentos misturados, pelo estado de saúde do nosso querido Rodolfo.

Ele agora está livre de aparelhos e tubos.

Nos deixou, e levou com ele nossa alegria.

Porém deixa infinitas saudades e a certeza que foi acolhido por Deus na sua infinita misericórdia.

A família Garcia Arizmendi Rivera . Agradece pelo carinho, pelos bons desejos pelas orações.

Pelos cuidados e capricho da equipe parintinense enquanto ficou internado no Jofre.

Nossa eterna gratidão.

Aos amigos que foram parte da sua vida e trabalho que ele adorava .

Aos amigos que nos informaram e deram apoio na pessoa de:

Dom Juliano, Dr Tanaka. Dr Oziel, Edson e todos os que compartilharam seus momentos.

Obrigado

Nosso muito obrigado.

Rodolfo Walter

Garcia Arizmendi.

Descansa na Paz de Deus”.

Da Redação/JI

Foto: Reprodução Internet